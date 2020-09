Ecco altre dichiarazioni di Cristiano Ronaldo dopo il record di gol con la nazionale portoghese messo a segno ieri sera, riportate dal giornale portoghese A Bola: "Sono molto contento, in primis perché la squadra ha vinto, perché era un gol che volevo, poi, ovviamente, per i 100 (poi anche il 101), con due grandi gol. Sono molto felice. Il futuro appartiene solo a Dio, mi sento bene, felice di giocare con tanti giovani, per il mister non ci sono parole, quindi sono qui per godermi questo momento individuale come collettività. Quando ho avuto il problema a un dito, sapevo di poter recuperare per questa seconda partita. Mi piace stare in Nazionale, con questo gruppo, con questo staff, sapevo che la nostra squadra avrebbe fatto una bella partita indipendentemente dal fatto che io fossi o meno presente. È andata bene, ora sono riuscito a centrare questo 100esimo gol. Il record non è un'ossessione, perché credo che i record vengano naturalmente".