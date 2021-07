Il giornalista Mediaset Sandro Sabatini ha vissuto un momento difficile oggi con i tifosi della Juventus, che hanno inondato Twitter di messaggi su di lui. Il motivo? Una gaffe a proposito di Cristiano Ronaldo. In un intervento televisivo, infatti, Sabatini ha sostenuto che CR7 non avesse fatto i complimenti all'Italia per la vittoria degli Europei dopo la finale di Wembley con l'Inghilterra.