Cristiano Ronaldo si è raccontato a Dazn. Passioni oltre al calcio? La boxe. Ecco le sue parole: "Giocare a calcio è la mia passione, ma poi preferisco guardare altri sport in televisione. Tra una partita di calcio o una partita di boxe o UFC, scelgo la boxe e l’UFC. Non credo che avrei potuto fare il pugile, è dura. Devi nascere per questo, con quel dono. Penso di essere nato per essere un calciatore professionista, pensavo di avere quel dono sin dall’inizio e mi sono detto: 'Coglierò questa opportunità'. La boxe è un po’ più difficile perché sei solo quando gareggi. Lavori in palestra, hai la tua squadra, ma loro poi non giocano con te, si allenano solo con te. Nel nostro caso è diverso, è più divertente perché ci alleniamo, ridiamo, è un tipo diverso di sacrificio. Quando ero al Manchester United un allenatore faceva boxe con me. Penso che praticare la boxe faccia bene al calcio perché acuisce i tuoi sensi e impari a muoverti".