Il Portogallo stasera ha battuto 4-1 la Croazia in un match valido per la Nations League. Una partita che non ha visto però in campo il leader della squadra, Cristiano Ronaldo, rimasto a guardare i compagni dagli spalti a causa dell'infezione a un dito del piede destro che lo tormenta da quattro giorni. La sorella maggiore Elma Aveiro ha postato una doppia foto su Instagram durante la partita, che ritrae il fratello osservare la partita. Ed ecco il bel messaggio di Elma per Cristiano: "Immagino la tua inquietudine, mio eroe, ma la cosa importante è che tu stia bene. Prestissimo tornerai là dove sei più felice. Forza Portogallo!". E ci tornerà con la maglia della Juventus, pronto per una nuova stagione.