"Un vero leader ci mette la faccia, è facile venire a fare le interviste dopo le doppiette e triplette al Cagliari. Ma quando ci sono situazioni difficili, Cristiano Ronaldo non lo fa. Non si è presentato davanti alle telecamere dopo il Porto e non l'ha fatto nemmeno ieri dopo la sconfitta col Milan"



Queste la parole di Giovanni Guardalà, inviato di Sky Sport che segue la Juventus. Tutto questo dopo che il telecronista Maurizio Compagnoni ha affermato: "Se la Juve dovesse fare l'Europa League, Ronaldo andrebbe via. E la società bianconera non si strapperebbe i capelli se si liberasse un ingaggio del genere..."