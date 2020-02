Cristiano Ronaldo non è stato convocato per la partita contro il Brescia. L'attaccante portoghese osserverà un turno di riposo, concordato con lo staff tecnico bianconero e rimandando l'appuntamento con la partita numero 1000 in carriera. Un traguardo importante che CR7 festeggerà nel prossimo match di campionato contro la Spal, sabato prossimo a Ferrara. Quella successiva, contro il Lione in Francia, sarà però la più importante con la Juve che ripartirà dalla Francia per acciuffare il sogno Champions. Ronaldo ci sarà, l'appuntamento con la partita numero 1000 è solo rimandato.