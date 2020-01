di Attilio Rapaci

La Juventus ieri ha completato l’aumento di capitale lanciato a inizio dicembre per portare a termine il suo piano industriale. La società ha comunicato che risultano sottoscritte 322.485.328 azioni, pari al 100% del quantitativo offerto. Sono stati dunque raccolti i 300 milioni previsti.



Un’operazione che si è resa necessaria anche per un aumento dei ricavi che, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, si sperava fosse maggiore di quello che in realtà è stato. Exor, l’azionista di maggioranza, cioè la famiglia Agnelli, che detiene il 63,77% delle azioni della Juve, ha versato integralmente la quota di propria spettanza, circa 191 milioni di euro. Il mercato ha coperto il resto. Cosa cambia nell’immediato questa immissione di liquidi? La Juve avrà possibilità più ampie e variegate di investire, non solo sul mercato. Certo, per Kulusevski come per altri possibili colpi i nuovi mezzi finanziari aiutano a non richiedere linee di credito, ma la strategia finanziaria della famiglia Agnelli nella compravendita dei calciatori resterà immutata.



Il vero scopo di questo aumento di capitale è ingrandire il marchio Juve, ampliare il raggio d’azione della società, creare nuove strade da percorrere per crescere ulteriormente a livello globale. Questi soldi serviranno a sviluppare i nuovi mercati, soprattutto quello asiatico: si parla di un bacino d’utenza di 2 miliardi e mezzo di potenziali tifosi, che vivono di calcio europeo. Ora si potranno approntare investimenti mirati con le spalle coperte, volti a intercettare la più ampia fascia di potenziali utenti. La Juve non è tra i primissimi posti nella classifica dei club con più tifosi al mondo: l’obiettivo è quello di colmare il gap con società come il Manchester United o il Barcellona e il Real Madrid. Il Manchester City negli ultimi anni è partito molto più indietro di dove è ora il club bianconero, e ora è nell’élite del calcio mondiale con un valore complessivo enorme, di quasi 5 miliardi. Con questo aumento di capitale la Juve si è incamminata sulla stessa strada.