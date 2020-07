Cristiano Ronaldo non si ferma. Non vuole fermarsi. La sua fame è ancora grande e non vuole certo farsi sfuggire l'occasione di vincere ancora, di prendersi qualche premio individuale dopo lo scudetto. In attesa della Champions, il 7 agosto, Ronaldo continua a voler giocare: dopo 44 gare stagionali è a quota 35 gol, in Serie A è andato in gol 31 volte in 32 partite e dopo la sosta ha tenuto la media di una rete a partita. Immobile è a 34, stessa cifra di Lewandowski del Bayern, distanti entrambi 3 reti e insieme in vetta alla classifica della Scarpa d'Oro. Ma Cristiano non si sente tagliato fuori dalla contesa e ha due gare per provarci. Eguagliato Borel vuole batterlo, poi inseguire gli altri e dare la caccia ai 36 di Higuain.