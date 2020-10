Questo weekend nessuna squadra di Serie A scenderà in campo, spazio alle nazionali e all’Italia di Mancini, attesa dalla doppia sfida di Nations League contro Polonia e Olanda. Impegnato anche Cristiano Ronaldo, che nel nostro campionato è partito con il turbo (tre gol in due partite), ma c’è chi ha fatto meglio di lui. Infatti, stando a quanto riportano i dati di kickest.it, l’asso portoghese non è il calciatore che ha tirato più in porta in queste prime partite di Serie A. E chi sarà colui che ha superato CR7?



Sfoglia la gallery per vedere la top 10