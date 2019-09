Cristiano Ronaldo ha un accordo da urlo con Nike, firmato in gran segreto nel 2016 e svelato nella giornata di ieri dalle indiscrezioni di Football Leaks, pubblicate dal Der Spiegel in Germania. Il fenomeno portoghese in una recente intervista si era detto incerto sulla data del ritiro dal calcio giocato, sibilando l'ipotesi che potesse arrivare al termine della prossima stagione, aveva poi aggiunto che punta a giocare il Mondiale in Qatar del 2022 con il suo Portogallo. E, a legare a doppio filo Ronaldo e la Juventus per il futuro, si aggiunge anche Nike.



I DETTAGLI - CR7, infatti, avrebbe firmato un accordo decennale, valido quindi fino al 2026, a 16.2 milioni di euro a stagione, con l'unica condizione che restasse a giocare in un top team in Europa in quel lasso di tempo. Un indizio molto forte, come racconta Tuttosport, sulla sua permanenza futura in bianconero. Alla ricerca della sesta Champions League in carriera, che a Torino manca da oltre 23 anni, e possibilmente di un altro Pallone d'Oro: Nike pagherà altri 4 milioni in caso di conquista del prestigioso trofeo individuale.