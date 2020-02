, ancor di più nelle ultime settimane, è elemento chiave e centrale per la Juve. Segna, sempre, catalizza attenzioni, spinge la squadra, motiva ed è determinate., seppur faticando, soprattutto nel concretizzare la mole di gioco prodotta. Mancava proprio uno come CR7.Mentre i suoi compagni correvano sul prato dell’Allianz Stadium, con Dybala irritato per i fischi dei tifosi e Higuain stizzito dal gol che non arriva,. Proprio così. Il tutto si evince dalle foto pubblicate da Georgina Rodriguez, la compagna del fuoriclasse, che in queste ore è in Portogallo.Mentre i suoi compagni faticavano per avere la meglio sul Brescia. Ma d’altronde, si può dire che il riposo di CR7 non sia meritato?