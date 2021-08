In campo e in posa sui social mostrando i muscoli. Nessun allarme, quindi, legato alla mancanza del portoghese contro l’Under 23, perché come detto era previsto un programma personalizzato. Come scrive la Gazzetta, "L’assenza a pochi giorni dal debutto in campionato e nella settimana del post polemico per smentire le voci di un suo ritorno al Real aveva fatto sorgere qualche dubbio sulla sua presenza a Udine, che a quanto pare Cristiano ha voluto spegnere tramite documentazione fotografica".