Niente maglia numero 7 per. Tornato al, l'ex giocatore della Juventus dovrà cambiare numero, visto che il suo preferito è 'di proprietà' di Cavani e ​per regolamento della Premier League, essendo la stagione già iniziata, non può essere indossato da due giocatori della stessa squadra, anche se in tempi diversi. Al momento anche il 9 è sulla schiena di un compagno, il francese, ​un’idea poteva essere quella del 77, ma anche qui entra in gioco il regolamento della Premier che vieta i numeri sopra il 50. Una chance credibile, a questo è punto, è che CR7 indossi la maglia numero 28, come ai tempi dello Sporting Lisbona.