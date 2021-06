Un big match di tale portata non poteva che essere sbloccato da una leggenda come Cristiano Ronaldo. Su rigore, praticamente una certezza. Con questo gol, CR7 ha stilato l’ennesimo record della sua carriera, come riporta Opta: “Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore europeo nella storia dei Mondiali e degli Europei a segnare un totale di 20 gol nelle due competizioni”. Battuto Klose a 19 gol. Semplicemente il più grande di tutti.