Cristiano Ronaldo star a 360°. "Un'azienda" si dice spesso parlando di lui. Ed è proprio così. Fenomeno col pallone tra i piedi ma non solo, perché l'attaccante della Juventus è uno dei personaggi famosi che guadagnano di più con i social. Con 228 milioni di follower su Instagram, il portoghese guadagna 790mila euro a post. CR7 entra così di diritto nella classifica dei vip che riescono a ottenere più introiti dai profili social ma non è il più pagato a livello mondiale. Chi c'è al primo posto?



Scorri la gallery qui in basso per scoprire la top ten