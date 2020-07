1









Dopo 43 tentativi, Cristiano Ronaldo ha segnato il suo primo gol su punizione da quando è alla Juve. Meno potenza, più precisione et voilà: Sirigu non può arrivarci e il pallone si infila in porta. Ventiquattr'ore fa il portoghese festeggiava con i compagni la vittoria nel derby, e nel post partita ha raccontato che per lui questa storia che non segnava su punizione stava diventando un vero e proprio incubo. Sincero Cristiano. Da quando è arrivato in bianconero le ha sempre tirate lui, con Pjanic e Dybala che: "Ci mettiamo lì per la foto" aveva raccontato tempo fa l'argentino scherzando. Dopo il gol di ieri, a maggior ragione, sulle punizioni non si discute: le batterà Ronaldo. Ma chi sono i migliori tiratori da fermo dei cinque campionati principali dal 2006-07 a oggi? Occhio, perché ci sono altri due juventini. Sfoglia la gallery per vedere i migliori giocatori a tirare le punizioni