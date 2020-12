C'è anche Cristiano Ronaldo nella top 11 di France Football "messa in campo" eccezionalmente quest'anno in cui non è stato assegnato il Pallone d'Oro a causa della pandemia. Il portoghese è l'unico juventino della formazione: in porta è stato scelto Yashin, probabilmente il miglior portiere della storia; difesa a tre con Cafu, Beckembauer e Maldini, unico italiano; centrocampo a quattro gol Maradona, Xavi, Matthaus e Pelè; tridente con, da destra a sinistra, Messi, Ronaldo (il brasiliano) e Cristiano Ronaldo.