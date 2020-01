In barba a tutti quelli che professavano la decadenza sportiva di Ronaldo, ecco l'ennesimo schiaffo: il portoghese è in questo momento un pilastro della storia bianconera in termini realizzativi. L'ex Real Madrid, infatti, come riporta Tuttosport, ha la miglior media gol dal dopoguerra, e da quel momento non sono stati pochi i bomber a passare dalle parti della Mole. 43 reti in 65 gare, una media, quindi, di 0.66 gol a partita: mica pochi, considerando i mostri sacri che lo affiancano. ​Al suo stesso livello, infatti, Hansen (124 gol in 187 gare bianconere) e Sivori (167 in 253). C'è poi Hirzer, con una media di 1.16 gol a partita, frutto delle 50 reti in 43 presenze messe a segno dal '25 al '27. Quasi un secolo fa. Ora, Ronaldo può tanto peggiorare quanto migliorare, ma questi dati certificano senza dubbio la volontà di un giocatore di non darsi mai per esaurito, a dispetto di quanto molti tendano a pensare.