Cristiano Ronaldo si trova in un momento di grande caos mediatico attorno alla sua "fuga a Courmayeur" insieme alla compagna Georgina Rodriguez. La miglior risposta alle polemiche non può che arrivare dal campo. Fin da quello di allenamento! CR7 ha infatti pubblicato su Instagram una foto dall'allenamento di oggi alla Continassa, che lo vede scattare in un esercizio.Il calendario infatti corre, e bisogna essere sempre pronti.