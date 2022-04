Non accenna a placarsi la bufera intorno a Cristiano Ronaldo, resosi protagonista ieri di un brutto gesto al termine della partita persa col suo Manchester United sul campo dell'Everton. Alla fine del match Ronaldo ha scaraventato a terra il telefono di un giovane tifoso, colpendolo prima dell'imbocco del tunnel degli spogliatoi. Il portoghese si è scusato su Instagram, ma oggi al Liverpool Echo ha parlato la mamma del ragazzino: "Eravamo a Park End, proprio vicino al tunnel e mio figlio li stava riprendendo. A un certo punto ha messo giù il telefono perché Ronaldo si è tirato giù il calzino e la gamba sanguinava. Lui ha abbassato il cellulare per vedere cosa fosse successo. Ronaldo era di umore terribile e ha scaraventato a terra il telefono, facendolo cadere dalla mano di mio figlio. C’è ancora il livido. Non riesco nemmeno a credere che stia parlando di un episodio simile. Jake era completamente sotto shock. È autistico, quindi non ha capito cosa fosse realmente successo fino a quando non è tornato a casa. È molto sconvolto, non lo porterò più a vedere un’altra partita. Questo era la sua prima volta, è stata una giornata fantastica fino agli ultimi secondi, quando Ronaldo ha rovinato tutto".