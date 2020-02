Tutti attorno a lui, come sempre. Poi la festa, la macchina regalata da Georgina e il centro di Torino che si fa teatro dello spettacolo della normalità di un fuoriclasse. Eccolo, Cristiano Ronaldo. Ieri gran protagonista di giornata: ha compiuto 35 anni, e l'ha fatto con il sorriso e la vitalità di un ragazzino.



CHI MANCA - Sui social, chiaramente, c'è chi ha fatto la conta di tutto. Pure degli auguri mai 'partiti' e molto probabilmente tenuti privati alla Continassa. Non che si debba per forza esternare via Instagram o Facebook, ma è chiaro che per uno attento a questi dettagli come Paulo Dybala, spicca la sua assenza alla partecipazione collettiva al CR7 Day. Nessun caso: solo una curiosità...