Dopo l'eliminazione del Portogallo dall'Europeo nel mirino della critica è finito Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juventus è al centro del ciclone e delle polemiche, non tanto per le sue prestazioni in campo quanto per quello che ha fatto fuori. Dopo il fischio finale dell'arbitro nel ko contro il Belgio, infatti, uscendo dal campo CR7 ha gettato per terra la fascia da capitano che aveva al braccio tirandole anche un calcio. E in Portogallo non hanno preso benissimo il suo gesto.



LE REAZIONI - Qualcuno l'ha difeso cercando di capire la rabbia per l'eliminazione e provando a giustificare quel comportamento a caldo, altri però ci sono andati più pesanti: "Con lui è sempre la stessa storia - è una delle reazioni dei tifosi portoghesi riportata da Tuttosport - Ronaldo è un grande calciatore ma ha comportamenti sbagliati". Il talento in campo non si discute, ma l'atteggiamento di nervosismo non è passato inosservato nonostante un membro dello staff avesse provato a raccogliere subito la fascia da terra.



IL PRECEDENTE - Non è la prima volta che Cristiano getta a terra la fascia da capitano, gli era già successo a marzo ma per un motivo diverso. Quella volta gli era stato annullato un gol regolarissimo - senza Var, non c'era - contro la Serbia nella gara del girone di qualificazione al Mondiale. E anche quella volta rabbia alle stelle e tac, fascia a terra.



IL RETROSCENA - L'altra sera ci ha provato in tutti i modi a segnare ma non c'era verso, e dopo il fischio finale il portiere del Belgio Thibaut Courtois si è avvicinato a Ronaldo per consolarlo. Un abbraccio e qualche pacca sulla spalla, lui non si scompone: "Sei stato fortunato - ha detto all'avversario - la palla non voleva entrare".