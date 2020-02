Potrà esser partito con un piede non esattamente fortunatissimo, questo 2020. Ma in casa Ronaldo qualcuno lo sta sicuramente benedicendo: perché se il finale 2019 aveva mostrato il miglior Cristiano, nel nuovo anno il portoghese sta abbattendo record e critiche. A Ferrara ha raggiunto 11 partite di fila in gol, andando a segno in uno stadio che mancava alla sua collezione. Proprio come fatto a Napoli.



ORA LA CHAMPIONS - E adesso c'è la Champions. La missione di Ronaldo è quella di riportare la Juventus sul trono d'Europa, e in queste condizioni diventa un po' più facile. Anche perché marzo è una fase calda, caldissima per CR7: come racconta il Corriere dello Sport, è il re della Champions con 128 gol, il 17.7% dei 725 sigilli totali. Non solo: dagli ottavi in poi, Ronaldo ha fatto 65 reti. Due in più della fase a gironi, 63.