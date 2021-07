Sette giorni al ritorno di. Domenica, come racconta Tuttosport, dovrebbe sbarcare CR7 con il suo jet privato per poi svolgere visite mediche lunedì 26 e ripresentarsi in campo da Max Allegri lo stesso pomeriggio, al massimo martedì. Programma già fatto e che non dovrebbe prevedere colpi di scena: non vanno esclusi, ma a questo punto è forte la fiducia che il giocatore possa continuare alla Juventus. Ronaldo non ha mai dato segnali diversi, né il club ha manifestato la volontà di separarsi. Allegri se lo tiene volentieri e lo aspetta dalle vacanze.Tuttosport