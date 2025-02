Ronaldo Nazario risponde a Cristiano: 'Non è il migliore'

AFP via Getty Images

Continuano le polemiche dopo la recente dichiarazione di, che ha affermato di considerarsi il miglior giocatore della storia del calcio. Le reazioni non si sono fatte attendere e, dopo la risposta di Angel Di Maria, che ha ribadito la superiorità del connazionale Lionel, ancheha voluto dire la sua.L’ex attaccante brasiliano di Inter, Milan e Real Madrid ha espresso il suo dissenso nei confronti delle parole di CR7. In un’intervista rilasciata a ESPN, ha dichiarato: "Cristiano ha fatto cose straordinarie, ma non concordo sul fatto che sia il migliore. Rispetto la sua opinione, ma per me rientra tra i migliori, direi tra i primi dieci".

A rafforzare il suo punto di vista, Ronaldo Nazario ha condiviso la sua personale classifica dei tre migliori giocatori di tutti i tempi, escludendo Cristiano Ronaldo dal podio. Secondo l’ex fuoriclasse brasiliano, il miglior calciatore della storia è Pelé, seguito da Lionel Messi al secondo posto e Diego Armando Maradona al terzo.Le parole di Ronaldo Nazario hanno alimentato ulteriormente il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. La questione su chi sia il più grande calciatore di tutti i tempi continua a dividere il mondo del calcio, con pareri contrastanti che rispecchiano le preferenze e i criteri di valutazione di ogni tifoso e professionista del settore.