MVP of the Month Powered by @officialpes

Il nostro #JuventusMember Gianni from

Cristiano Ronaldo è stato premiato come MVP del mese di dicembre. Il fuoriclasse portoghese è stato votato e ha 'vinto' il premio interno al gruppo bianconero come miglior giocatore del mese appena trascorso. Ronaldo ha segnato 9 gol nelle ultime 6 partite: un record pazzesco, che non ha intenzione di chiudere qui. Anzi: c'è ancora tanto da fare, tanto da vedere, tanto da segnare e quindi vincere. A partire dai premi individuali, salvo quindi passare a quelli di squadra.