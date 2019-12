Mamma mia. La reazioni di tutti è stata questa, incredibile e certamente spropositata. Mamma mia,Che ha strappato sorrisi, ovazioni, stupore. Ma soprattutto i tre punti, pesantissimi, che lanciano la Juve in vetta a fine 2019. Non era scontato, non lo è mai stato con quest'Inter che continua a macinare risultati e solidità.Ma il gol di CR7, per quanto meraviglioso, è stato qualcosa che nel suo repertorio si conserva da anni e anni. Il miracolo balistico del portoghese è stato già visto a Madrid, a Manchester, con la maglia del Portogallo. Non è stato un unicum, lo slancio contro la Samp: solo la certezza che il tempo non intacca la forza di Cristiano. Mostruosa.