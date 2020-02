E ora Cristiano Ronaldo mostra i muscoli. Il fuoriclasse portoghese oggi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dimostrando fiducia in vista della sfida con l'Inter, ma anche verso il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione: "Inter' ​E' una grande partita, come Real-Barcellona, che giocano anche loro domenica. E' bello giocare contro l'Inter, come contro Milan e Lazio. sono partite grandi che ogni giocatori vuole giocare. Sarà una grande partita contro una grande squadra e un grande allenatore. Vogliamo un risultato importante, non siamo felici perché i nostri tifosi non saranno con noi, siamo tristi per questo ma le responsabilità non cambia. Dobbiamo vincere", le parole di CR7.



MUSCOLI - Intanto, sui social mostra l'ultimo workout e i charissimi risultati. "​Stay focused on your goals", la bio dell'ultimo post Instagram. Che vuol dire: "Stai concentrato sui tuoi obiettivi". Senza star lì a sentire voci e problemi. Soli e fissi su tutto quello che c'è da fare. A partire dai nerazzurri.