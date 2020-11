Ronata. Moraldo. Chiamateli come volete, la sostanza non chiama: Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo sono la coppia titolare di questa Juventus, con Dybala fermo a guardare. Si conoscono, si sono studiati, non vedono l'ora di 'esplodere' insieme in un tripudio di gol. Con qualche aggiustamento, così come racconta l'edizione odierna di Tuttosport: "Non appena era stato chiamato il cambio CR7-Dybala, da bordo campo sono arrivate le indicazioni chiare di Roberto Baronio, collaboratore tecnico di Andrea Pirlo: «Alvaro, gioca più avanti!», al fianco del portoghese. Una Juventus a trazione anteriore, quella vista nel secondo tempo con lo Spezia, e che ha convinto".