Nella meravigliosa scenografia del Carlos Lopes Pavilion di Lisbona, Cristiano Ronaldo ha vinto il Quinas de Ouro 2019, il premio come miglior calciatore portoghese dell'anno. A margine dell'evento è arrivato il messaggio di Sir Alex Ferguson, suo vecchio e stimatissimo allenatore ai tempi del Manchester United. "Congratulazioni per questo grande risultato e per la serata meravigliosa che passerai in Portogallo - le sue parole -. Mi dispiace non essere lì con te. Ti guardo e rivedo quel ragazzo di 17 anni che è approdato al Manchester United. Vedo quanto sei cresciuto, sia come essere umano sia come un fantastico sportivo. Voglio dire una cosa a te, a tua madre, alla tua famiglia ed ai tuoi figli: ben fatto. Per me è stato un piacere averti conosciuto, aver lavorato con te ed averti visto crescere fino a diventare il giocatore che sei. Perciò buona fortuna, buona serata e ben fatto".