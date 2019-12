Durante la conferenza stampa di presentazione dei Globe Soccer, Cristiano Ronaldo ha parlato a lungo della sua carriera e del post calcio. Ecco quanto raccolto dalla redazione de IlBianconero.com.



ANNI CATTIVI - "Mai avuto un'annata cattiva nella mia vita, sono sempre pronto ad affrontare le sfide. Gioco sempre con l'intenzione di vincere".



PELE' - "Pelé... è sicuramente motivo di orgoglio per ogni calciatore".



OLTRE I 40 - "Alcuni anni fa, l'età per giocare a calcio era tra i 30 e i 32. Ora vedi chi ha 40 anni ancora in campo"



CALCIO - "Il calcio si sta sviluppando molto velocemente, sta cambiando. Questo mi porta sempre a essere in una sfida".



EQUILIBRIO - "Amo essere un esempio di equilibrio fisico e mentale per tutti. Che mi amino o meno".



PREPARARSI - "Tutti i giocatori differiscono in come riescono a prepararsi per la partita, ma sono molto simili nel desiderio finale di vincere".



DUBAI - "Sono qui a Dubai in vacanza, un luogo davvero meraviglioso. Con la palestra e la piscina. E ciò mi incoraggia ad allenarmi durante le mie ferie di fine anno".



ALLENAMENTO - "Enfatizzo l'importanza dell'equilibrio nell'allenamento. Ci deve essere sempre tempo per riposare. Sì, certe volte sei nel mood di fare di più. Ma l'equilibrio è la formula magica".



RITIRO - "Nel momento in cui il mio corpo non risponde più nel modo giusto in campo, a quel punto sarà il momento di andar via".



ISC - "Voglio confermare attraverso la Dubai International Sports Conference che la motivazione è il vero metodo per raggiungere ciò a cui aspiri".



SUCCESSO - "Il mio successo in campo è il risultato di lavoro duro e di uno stile di vita! Voglio continuamente migliorare le mie abilità fisiche e mentali".



STUDIARE - "Aspiro a continuare i miei studi dopo essermi ritirato dal calcio"



RECITARE - "Una delle cose che farei per sfidarmi è, ad esempio, recitare in un film".



POST - "Spero di vivere ancora 50 anni per imparare nuove cose e affrontare nuove sfide. Provare poi a trovare soluzioni per queste".



INGLESE - "Raccomando sempre di imparare tutto ciò che è nuovo, e ovviamente l'inglese. Questo è ciò per cui lotto sempre".



SULLO STUDIO - "Cerco sempre di imparare qualcosa, i miei studi non sempre rispondono a tutte le domande nella mia testa"



IL MASSIMO - "Dobbiamo imparare il meglio dagli altri. E questo è fondamentale: non nego che sono stato aiutato a raggiungere ciò che ho raggiunto".



EQUILIBRIO - "La nostra vita è basata sull'equilibrio, puoi mangiare tutto il cibo che vuoi, ma poi devi continuare ad allenarti e non mangiare solo ciò che nutre il tuo corpo".



CONOSCO IL MIO CORPO - "Conosco il mio corpo al 100%, mantengo sempre un regime di dieta che mi porta a un livello fisico che fa la differenza".



MODO DI VIVERE - "Ognuno conosce il mio modo di vivere. La mia vita è dedicata al calcio al 30%".



AMORE - "L'amore per il calcio è il motivo principale per cui ho vinto tutti i titoli che ho vinto".



MIRACOLI - "Non ci sono miracoli speciali o segreti nella mia storia di successo, o in nessun'altra storia di successo. Certo: ci vuole dedizione, grande dedizione, per fare ciò che devi".



LIVELLO - "Mantenere il mio livello di successo negli ultimi 15 anni è collegato principalmente alla mia perseveranza nell'essere il migliore. Non voglio però passare per narcisista...".



34 - "All'età di 34 anni ho ancora quella freschezza e forma che, attraverso la diligenza e il duro lavoro, mi fanno vincere".