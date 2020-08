Ronaldo, ex attaccante tra le altre dell'Inter, parla della finale persa dai nerazzurri guidati da Antonio Conte: "È stata una gran partita, una partitona. Una grande finale. Peccato che l'Inter non sia riuscita a rivincere questa competizione. Ha affrontato un degno avversario, molto difficile, che nella Liga noi del Valladolid conosciamo bene. Ma è stata una finale davvero spettacolare. Peccato perché anche l'Inter meritava, per come ha giocato la stagione, per l'impegno. Era il primo anno di Conte, mi dispiace per i tifosi nerazzurri. Speravo vincesse l'Inter ma non è stato così. Complimenti però al Siviglia che ancora una volta ha conquistato il trofeo e in maniera brillante".