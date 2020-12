Così Cristiano Ronaldo nel celebrare sui social le maglietta regalatagli da Andrea Agnelli col numero 750, prima del derby di sabato all'Allianz Stadium: "Il presidente Agnelli rappresenta questo club incredibile in un momento storico per la mia carriera. Un ringraziamento speciale va alla squadra alle mie spalle: ragazzi, non ce la farei senza il vostro aiuto! Ora andiamo tutti insieme verso i grandi obiettivi della stagione! Fino alla Fine!"

Gli obiettivi di CR7 sono sia di squadra (la Juventus ovviamente lotta su tre fronti, e domani affronterà il Barça di Messi al Camp Nou) che personali: oltre alla sfida a Messi per il Pallone d'oro, ci sono i record di gol.