Cristiano Ronaldo e Messi, riparte la sfida a distanza in Champions League. Dopo i due turni d'assenza di CR7 causa Covid, il portoghese sarà in campo questa sera alla Puskas Arena di Budapest per la sfida della sua Juventus sul campo del Ferencvaros. Al suo fianco, Alvaro Morata, che proverà a incrementare il bottino di Cristiano in Europa sinora fermo a 131 gol. Nessuno come il portoghese, appena Messi gli si avvicina (il terzo è Raul, a quota 71) con 122 gol di cui 2 nell'ultima edizione e uno di questi proprio alla Juventus. Sfida a distanza che riprende: Cristiano non ha intenzione di fermarsi subito. Anzi.