ha concesso una lunga intervista a TVI. Dopo che è emersa la prima parte delle sue parol e, arriva oggi la seconda:Le rivalità sono salutari nel calcio o in qualsiasi altro sport. Ammiro la carriera che ha conseguito Leo ha fatto e lui ha già detto pubblicamente che gli spiace che io abbia lasciato la Liga spagnola. Questo perché era una rivalità che gli piaceva. È normale, la buona rivalità esiste nel calcio. Ho un eccellente rapporto professionale con lui"."No, ma perché no in futuro? Non avrei alcun problema, è argentino e anche mia moglie"."Non chiudo le porte. Finché avrò forza e motivazione andrò sempre con il Portogallo. Li lascerò andare solo quando non mi vorranno (ride)."."Mi è davvero piaciuta la mia carriera Nazionale. Forse gli ultimi cinque anni sono stati i più belli Non chiedermi perché, ma adoro giocare per il mio paese".Vado spesso in Portogallo, in particolare a Lisbona e Madeira. È un Paese in cui voglio vivere e non ho dubbi sul fatto che io e la mia famiglia vivremo in Portogallo tra qualche anno"."Credo molto in lui. È un giocatore eccellente con un grande potenziale, anche se ha ancora molto da migliorare. Lui così come Bernardo, sebbene sia più maturo. Non ho dubbi che ci riusciranno".