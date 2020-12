Cristiano Ronaldo ha parlato a un'emittente portoghese dopo la vittoria della Juventus a Barcellona. Ecco le sue parole, trasmesse su Sky Sport: "Per me è sempre una partita complicata venire qui a Barcellona. E' difficile perché il Barça è sempre una squadra forte. Siamo venuti qui con un'idea di gioco precisa. Abbiamo fatto 30 minuti di grande fiducia, fatto due gol, qua nel secondo tempo bravi a fortificare il risultato quando hanno provato a rimontare. Questo stadio è sempre speciale, fare gol è diverso. Felice del primo e del secondo gol".



MESSI - "Cos'ho provato? Io e Messi abbiamo condiviso gli ultimi 12-13-14 anni della nostra vita, è sempre bellissimo affrontarlo. E' ovvio che la gente parli della rivalità che torna. Per me è solo un privilegio. L'ho affrontato con United, Real e Juventus. Sono contento dei miei gol e per me è sempre la fonte di gioia più grande segnare anche quando gioco contro di lui". CONDIZIONE - "Sì, mi sento bene in questo momento e i gol danno fiducia. Voglio continuare perché è sempre difficile mantenere gli standard. Ci sono tante partite, calendario fitto e sono felice di aver condiviso questa serata con i compagni che stanno facendo grande lavoro. Continuiamo su questo binario, è stata una grande serata".