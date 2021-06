"Mentre copi il mio passato, io invento nuovi futuri". Una sola frase, mentre prepara ancora una partita decisiva, da dentro o fuori, che poi è specialità tipica di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, su Instagram, ha tracciato la strada per il futuro degli Europei, che per i lusitani passa dalla sfida decisiva contro i campioni del Mondo della Francia. La stessa Francia che CR7 affrontò nella finale di Euro2016, poi vinta grazie al gol ormai storico di Eder. Pogba contro Cristiano, passato, presente - e qualcuno si augura futuro - della Juventus. Da non perdere.