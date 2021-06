"I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Christian Eriksen e per la sua famiglia. Il mondo del calcio si unisce nella speranza di buone notizie. Conto di rivederti presto sul campo da gioco, Chris! Sii forte!"Questo il messaggio diffuso su Instagram da Cristiano Ronaldo per augurarsi il meglio sulle condizioni di salute di Eriksen, uscito dallo stadio Parken di Copenhagen in barella (per fortuna cosciente) dopo il malore che l'ha colpito sul finire di primo tempo di Danimarca-Finlandia, valida per il gruppo B degli Europei.