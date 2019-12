Messaggio di Natale di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha condiviso una foto dal suo profilo ufficiale Instagram assieme alla compagna Georgina e a tutti i figli,: "​We wish a Merry Christmas to everyone", auguriamo a tutti un buon Natale. Tra le risposte è arrivata anche quella dell'imprenditore Gianluca Vacchi: "Auguri a te e alla tua famiglia", gli ha scritto.