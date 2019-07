Cristiano Ronaldo sbarca in Cina con la Juventus e viene travolto dall'affetto dei tifosi asiatici. L'attaccante bianconero ha voluto ricambiare l'affetto dei fan con un post su Instagram: "E' sempre un piacere vederti, Cina", ha scritto CR7 sul social network ricevendo centinaia di migliaia di like in pochi minuti. Ma questa non è una novità. CR7 è la persona più seguita al mondo e la Juve se lo gode dentro e fuori dal campo.