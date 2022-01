Cristiano Ronaldo insoddisfatto. Il clima al Manchester United è teso e il feeling con Rangnick non sembra esserci... intanto torna a parlare: "Non voglio arrivare sesto o tra i primi tre in Premier League, sono qui per provare a vincere. Conosco la strada ma non dirò come fare perché non penso sia corretto. Prima Solskjaer, poi Carrick, ora un nuovo allenatore. Quando si cambia così tanto è sempre difficile. Con Rangnick siamo migliorati sotto alcuni aspetti ma c'è bisogno di tempo, penso farà un buon lavoro".