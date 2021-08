Il tempo che rimane a Jorge Mendes è sempre meno, scorre veloce, mentre lui cerca di rendere possibile una missione che appare sempre più complicata. Sette giorni d'attesa per tutto il mondo Juve per mettere un punto sul tormentone dell'estate. CR7 non ha mai detto pubblicamente di voler restare, aspettando il colpo di scena di Mendes sul mercato e nel caso non arrivasse, Allegri e Ronaldo porteranno avanti la convivenza per tutta la stagione per raggiungere tutti gli obiettivi.Il conto alla rovescia è partito ma la pressione è più che altro Mendes: "Perché ormai Ronaldo - racconta il Corriere dello Sport - pur sperando nell'addio, ha abbondantemente messo in conto di poter restare alla base, sarebbe sconsiderato non averlo fatto. Sotto pressione c'è Mendes perché è lui a non essere riuscito a trovare un'alternativa credibile al suo assistito principe, uno che ha sempre creduto di essere prodotto in grado di vendersi da solo, a qualunque prezzo". Non è stato così, perché nessuna offerta è pervenuta alla Continassa. Per ora.