1









Trenta gol. Tanti, davvero tanti per Cristiano Ronaldo, soprattutto se consideriamo che altrettanti sono stati i gettoni messi insieme in campionato. Il portoghese ha fatto meglio di Del Piero, Trezeguet, Platini, Dybala, Sivori e Paolo Rossi. Ha raggiunto John Hansen (1951-52) e Felice Borel, a quota 31 nel '33-'34. Adesso? Davanti ha un nuovo obiettivo, anzi due: il primo è quello di raggiungere Robert Lewandowski nella classifica della scarpa d'oro di quest'anno, il secondo è invece arrivare al record di Gonzalo Higuain come top scorer di sempre in una stagione di Serie A (il Pipita arrivò a 36 ai tempi di Napoli, proprio con Sarri in panchina). A quattro gare dal traguardo, c'è ancora carne a cuocere...