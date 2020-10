In principio fu Daniele Rugani, poi toccò a Blaise Matuidi, quindi a Paulo Dybala. Tutto sommato, considerata la prima ondata del Covid in Italia, alla Juve e agli juventini andò piuttosto bene. Con questa nuova 'tornata' del virus, invece, i bianconeri hanno già fatto i conti con una situazione difficile e particolare, che non ha colpito soltanto la prima squadra, anche e soprattutto le formazioni giovanili.



I POSITIVI - Cristiano Ronaldo e Weston McKennie sono i giocatori attualmente positivi della Juventus. Al momento non si hanno notizie di guarigioni e negativizzazioni (del resto, il loro periodo di isolamento è appena iniziato). Per tutti gli altri nomi, scorrete nella gallery qui in basso: vi raccontiamo caso per caso.