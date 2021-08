Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi (unico 'vero' acquisto, gli altri arrivati tutti a parametro zero), Wijnaldum e - soprattutto - Leo Messi. Eccolo il dream team del Psg, che si prepara a una stagione da protagonista con tanti acquisti top ai quali aggiungere anche Neymar e Mbappé.. Impossibile farlo quest'anno, nel quale hanno già preso Messi e Cristiano ha un altro anno di contratto con la Juve.- Secondo quando raccontano dalla Spagna però il Psg non ha rinunciato al suo piano ma l'ha solo rimandato di una stagione.; l'attaccante francese non ne vuole sapere di rinnovare nonostante le parole de presidnete Al-Khelaifi durante la presentazione di Messi: "Kylian è in una grande squadra, una delle migliori del mondo, e ha tutto per continuare qui. Gliel'ho detto, non ha scuse per andarsene".- Eppure Mbappé è pronto a dire addio al Psg tra un anno, quando probabilmente anche Cristiano lascerà la Juve e al momento non c'è un'idea di un prolungamento del rapporto né da parte della società, né da parte del giocatore. Così secondo As si può riaprire il giro di punte del quale si è parlato molto nei mesi scorsi:. Uno scenario impossibile oggi ma che potrebbe concretizzarsi tra un anno; intanto gli juventini si godono l'ultima stagione di CR7 in bianconero.