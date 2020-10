Si è parlato di un Cristiano Ronaldo nelle vesti di direttore sportivo, che il suo status calcistico attiri a sé i migliori giocatori al mondo. E di conseguenza, nella squadra in cui gioca, la Juventus. È successo per Matthijs De Ligt, i tifosi sognano possa accadere nuovamente per Kylian Mbappé o Eduardo Camavinga, presente e futuro del calcio francese e mondiale. Nella sfida Portogallo-Francia dell’11 ottobre scorso, i CR7 ha incontrato il campione del Psg, fan assoluto del portoghese. Le telecamere hanno catturato la chiacchierata tra i due e ESPN ne ha svelato il contenuto: “Allora, il Real Madrid?” ha chiesto l’asso della Juventus a Mbappé, che ha risposto: “Cosa vuoi che ti dica, se nemmeno io so cosa farò in futuro?”.