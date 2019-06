Alla CNN, Ronaldo ha parlato dell'eterno confronto tra Messi e Maradona: "Chiudo gli occhi e ne scelgo uno. Sono due crack del calcio. Non faccio paragoni perché sarebbe molto ingiusto e molto difficile, soprattutto quando si tratta di diverse generazioni. Maradona ha giocato molti anni fa, ma sono due geni che rimangono nella storia del calcio per sempre. Messi? Gli dico di giocare per tutta la vita! È un giocatore che fa godere la gente. È un’ingiustizia un simile confronto con il Barcellona dove si allena con i suoi compagni di squadra ogni giorno". Queste, le parole del Fenomeno, che preferisce non scegliere: del resto, chi lo farebbe?