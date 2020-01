Cristiano Ronaldo nelle prime 16 partite stagionali:



▫️ 9.20 xG

▫️ 7 gol

▫️ 4 partite in overperformance



Cristiano Ronaldo nelle ultime 8 partite:



▫️ 6.10 xG

▫️ 11 gol

▫️ 6 partite in overperformance pic.twitter.com/ORoK47UUx5 — CalcioDatato (@CalcioDatato) January 22, 2020

Undici gol nelle ultime sette partite e un rendimento incredibile, sulla scia del quale affronterà la Roma questa sera. L'obiettivo è vincere e accedere alle semifinali, ma anche segnare: sì, perché l'unica competizione in cui non ha mai fatto gol è proprio la Coppa Italia. Nel mirino ha messo anche le nove partite consecutive in gol di David Trezeguet nella stagione 2005-06.Ecco alcuni dati del suo rendimento stagionale: