Il destino del Portogallo passa dai piedi di Cristiano Ronaldo: la squadra di Fernando Santos, infatti, sfida la Francia per cercare il passaggio del turno agli ottavi di finale. Un match particolare per l’attaccante della Juventus che, oltre alla sfida a distanza con Kylian Mbappè, scenderà in campo per sfatare un tabù: Cristiano Ronaldo, infatti, non ha mai segnato alla Francia nelle sei partite giocate contro la nazionale transalpina. Quella di stasera, quindi, potrebbe essere l’occasione giusta tanto che, per i betting analyst di Stanleybet.it, una rete del portoghese vale 2,75 la posta, la quota più bassa tra tutti i giocatori in campo al pari proprio di Mbappè. La quarta di Cristiano Ronaldo a Euro 2020, quindi, non è da certamente escludere. Una doppietta del portoghese, che consentirebbe all’attaccante di raggiungere l’iraniano Ali Daei diventando così il miglior marcatore di sempre in nazionale, è invece in quota su stanleybet.it a 10. Un doppio motivo, quindi, per Cristiano Ronaldo, pronto a battere due record in una sola notte.