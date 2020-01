Per un secondo in tanti avranno avuto il timore che Cristiano Ronaldo non fosse più Cristiano Ronaldo. Un'inizio di stagione non al meglio, il cambio di allenatore e poi, punta dell'iceberg, quella sostituzione a San Siro contro il Milan che aveva fatto temere il peggio sul suo futuro. Addirittura, si è messa in discussione la sua permanenza alla Juve. Guai però, a pensar male di CR7. Perché finisce che lui risponde come meglio sa fare: macinando gol, che mettono in movimento nuovi record da battere. Come riporta Il Corriere dello Sport, nelle ultime sette partite Ronaldo ha segnatoundici reti, mettendo addirittura il timbro a 9 delle ultime 10 partite casalinghe della Juventus: insomma, numeri da Olimpo del calcio, che proiettano Ronaldo, con 16 gol in venti giornate, ad impattare le cifre di Charles, Hansen, Sivori. Alcuni, insomma, tra i più prolifici della storia del campionato italiano. Dal 2006/2007, nessuno ha segnato quanto il portoghese, che ha riscritto un nuovo capitolo di storia: sono quattordici stagioni consecutive che Ronaldo segna almeno 15 gol, nemmeno Messi ce l'ha fatta, visto che al momento si ferma solo a 12. Ed il totale delle marcature, in questo stesso periodo di tempo, è di 414 reti. A dimostrazione che la costanza di CR7 è forse uno dei suoi valori aggiunti più significativi. E questa costanza, si misura anche in media gol. Con la maglia della Juventus, ha segnato 46 reti in 67 presenze, mantenendo una media costante di 0,69 gol a partita e ha puntato a quota 50 reti i bianconeri Tevez e Hirzer. Ma più di tutti, gli interesserà la corsa a David Trezeguet per le partite consecutivamente a segno: il francese è fermo a 9, Ronaldo a 7, ma sta arrivando come un treno in corsa.